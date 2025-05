Frank Cuesta reconoce que todo era mentira: "No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales"

Hace tan solo un año pocas personas eran más queridas en España que Frank Cuesta. El reconocido herpetólogo contaba con el favor de la mayor parte de la sociedad por su litigio con su exmujer, Yuyee, y por su enfermedad, el cáncer. Además, era admirado por su vocación de ayuda a los animales por la cual construyó el Santuario Libetad, del cual ahora tenía que desprenderse por supuesta posesión ilegal de especies protegidas.

Hace tan solo unos días salía a la luz unos audios donde aparece la voz del supuesto animalista reconociendo haber comprado animales por un buen precio y asegurando que quería terminar con la vida de perros y gatos que se colaban en su propiedad.

Todo parecía un malentendido, pero a medida que han avanzado los días el castillo de naipes ha terminado cayéndose al suelo y con él, el mito. Todo empezó con las acusaciones de Chi, el alias de la persona anónima y muy cercana a Frank que lo ha desenmascarado, y sobre quien ha hablado en un vídeo publicado hace tan solo unas horas de título 'Disculpas a Chi y comunicado'.

Chi es un animalista que ha colaborado con su refugio puntualmente y de la máxima confianza de Cuesta. La buena relación terminó hace unos meses, según comentaba Frank, que le avisaba que "no le volviera a amenazar en la puta vida". De hecho, Frank tenía intención de cederle el Santuario Libertad y parecía que los roces iban a quedar en nada, algo que no ha sucedido.

El comunicado que sentencia a Frank Cuesta

"Quiero disculparme con Chi y asumo toda la responsabilidad del 'hate' que le cayó desde mi detención", empieza el comunicado, en referencia a los ataques que le cayeron al colaborador tras los vídeos del propio Cuesta.

"He de decir que he sido un personaje y que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego", comenta en unas sorprendentes declaraciones. Sin embargo, lejos de terminar ahí, sigue revelando secretos que a nadie le hubiera gustado saber que eran reales, como que "ni soy veterinario, ni soy herpetólogo", además de que tiene "conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales".

El mito caído se confirma después de que hablar de su salud: "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer", explica. La información llega después de que hace unas semanas saltaba la noticia de que el 'animalista' había recaído y necesitaba de nuevo tratamiento y de aparecer sin cejas y con la cabeza afeitada, algo que ahora se sabe que era fingido.

Frank Cuesta en una imagen con la cabeza y las cejas rapadas por supuesto cáncer. / ·

Respecto a los animales, reconoce haber comprado a todos los que hay en el Santuario Libertad: "Todos lo animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales", anuncia, además de que "nunca ha rescatado animales" y que todo forma parte de un 'show' que "se le ha ido todo de las manos".

Frank Cuesta sube un video pidiendo perdón y diciendo que no tiene cáncer y que todos los animales son comprados pic.twitter.com/CL01i3is6i — ceciarmy (@ceciarmy) May 13, 2025

Frank se disculpa con Chi

Los ataques e insultos al enmascarado Chi fueron un plan para desacreditarle ante la posibilidad de que su ambición colisionara con su forma de ganar dinero: "En su momento, hablé mal de Chi porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. Y por motivos de celos empecé a hablar mal de él a sus espaldas", sigue anunciando el personaje, que también resalta que "le desea lo mejor" si algún día quiere arrancar con su propio santuario.

Chi no llevaba el dinero del santuario y le exculpa de cualquier sombra de corrupción, asumiendo toda la responsabilidad. También reconoce ser culpable indirecto de la muerte de algunos animales de su 'santuario': "Los animales que han muerto, la mayoría han sido por mi propia negligencia. Pero la situación ha mejorado (porque) intento aprender más y mejorarlo cada día".

Finalmente, reconoce la posesión ilegal de animales y que quien le denunció fue una "ciudadana anónima tailandesa", por lo que retira sus acusaciones al resto de personas mencionadas durante el proceso por su parte, como el propio Chi o Yuyee.

"Para finalizar, asumo la responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente", termina el vídeo un Frank Cuesta que ha conseguido suplantar la identidad de una buena persona, solamente para terminar reconociendo sus 'pecados' en un triste vídeo en seco que supone su sentencia de muerte como persona pública respetable.