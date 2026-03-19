Café recién molido en casa: la cafetera sin cápsulas que está arrasando en Lidl

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Según la Federación Española del Café (FEC), los españoles que toman café beben una media de tres tazas diarias. Además, la Asociación Española del Café informó que de cada 100 tazas consumidas, 66 se toman en casa.

La creciente cultura del café de especialidad ha aumentado el interés por la compra de cafeteras en España. Por otro lado, los consumidores buscan ahorrar frente al incremento de los precios.

Por este motivo, la nueva cafetera exprés de Lidl está arrasando entre los clientes de la marca. El supermercado alemán ha estrenado en su catálogo la Smart Tamping Best, una máquina compacta y elegante por 239,99 euros.

La cafetera dispone de depósito de granos y molinillo de café integrado. De esta manera, el café se muele justo en el momento de la preparación. Este proceso tiene múltiples de beneficios, ayuda a conservar los aceites esenciales del café, mejorando su aroma y sabor.

Smart Tamping Best / Lidl.

Por otra parte, la máquina de café exprés incluye una boquilla de espumador de leche. Esta pieza sirve para calentar y batir la leche de forma simultánea, transformando el líquido en una espuma densa y cremosa, gracias al vapor que inyecta aire.

Con esta función, los usuarios podrán preparar capuccinos, lattes y machiatos, como un barista profesional. Para más detalle, la nueva cafetera de Lidl incluye un manómetro con el que controlar la temperatura. Adicionalmente, el molinillo tiene varios niveles ajustables de molienda.

Esta máquina de café exprés está fabricada en acero inoxidable y tiene una potencia de 15 bares. La bandeja de goteo es extraíble, por lo que se puede retirar con facilidad para limpiarla y dejarla como nueva.

El paquete también incluye dos accesorios de limpieza (cepillo y pasador) y un sistema de tamper inteligente que presiona el café automáticamente. El depósito de agua tiene un volumen útil de 2 litros y medio y la máquina cuenta con apagado automático después de 30 minutos.