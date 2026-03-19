SUPERMERCADOS
Café recién molido en casa: la cafetera sin cápsulas que está arrasando en Lidl
La creciente cultura del café de especialidad ha aumentado el interés por la compra de cafeteras
El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Según la Federación Española del Café (FEC), los españoles que toman café beben una media de tres tazas diarias. Además, la Asociación Española del Café informó que de cada 100 tazas consumidas, 66 se toman en casa.
La creciente cultura del café de especialidad ha aumentado el interés por la compra de cafeteras en España. Por otro lado, los consumidores buscan ahorrar frente al incremento de los precios.
Por este motivo, la nueva cafetera exprés de Lidl está arrasando entre los clientes de la marca. El supermercado alemán ha estrenado en su catálogo la Smart Tamping Best, una máquina compacta y elegante por 239,99 euros.
La cafetera dispone de depósito de granos y molinillo de café integrado. De esta manera, el café se muele justo en el momento de la preparación. Este proceso tiene múltiples de beneficios, ayuda a conservar los aceites esenciales del café, mejorando su aroma y sabor.
Por otra parte, la máquina de café exprés incluye una boquilla de espumador de leche. Esta pieza sirve para calentar y batir la leche de forma simultánea, transformando el líquido en una espuma densa y cremosa, gracias al vapor que inyecta aire.
Con esta función, los usuarios podrán preparar capuccinos, lattes y machiatos, como un barista profesional. Para más detalle, la nueva cafetera de Lidl incluye un manómetro con el que controlar la temperatura. Adicionalmente, el molinillo tiene varios niveles ajustables de molienda.
Esta máquina de café exprés está fabricada en acero inoxidable y tiene una potencia de 15 bares. La bandeja de goteo es extraíble, por lo que se puede retirar con facilidad para limpiarla y dejarla como nueva.
El paquete también incluye dos accesorios de limpieza (cepillo y pasador) y un sistema de tamper inteligente que presiona el café automáticamente. El depósito de agua tiene un volumen útil de 2 litros y medio y la máquina cuenta con apagado automático después de 30 minutos.
- ¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?
- Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
- El surrealista sueño de Andreu Buenafuente con Laporta que desató risas en 'Nadie sabe nada'
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: 'Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio
- La abogada de la familia de Francisca Cadenas: 'A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual
- Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2026 a quienes cumplan este requisito
- El economista Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: 'Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba