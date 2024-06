Te pueden caer hasta 400 euros de multa si llevas esto en el coche

La DGT ha aprobado una nueva sanción que afecta a muchos conductores españoles y que puede costarte hasta 400 euros de multa por llevar este elemento en la parte trasera de tu vehículo.

Hace años la mayoría de conductores establecían un dispositivo en sus coches para poder transportar cargas como bicicletas o pequeños remolques.

Ahora la DGT ha decretado que llevar una bola de remolque mal instalada en tu coche puede costarte hasta 400 euros. Se trata de una sanción de las que no se tenía mucho conocimiento y que afecta a muchos conductores.

Los requisitos que la DGT ha decretado para imponer la sanción

Con el objetivo de aumentar la seguridad en las carreteras, como para garantizar un tráfico más fluido es importante identificar correctamente los vehículos en la carretera.

Según la DGT la matrícula del coche debe poder verse en todo momento, llevando una bola de remolque la legibilidad se puede ver afectada. Aunque sea de forma involuntaria, no llevar de forma correcta la matrícula puede acarrear una multa de 200 euros considerándose el accesorio como "un obstáculo para la visualización de la matrícula".

En cambio, la sanción de 400 euros va aparte de los 200 euros que podríamos recibir por ocultar la matrícula, esta penalización se emite cuando no hay una correcta homologación de la bola de remolque. La DGT advierte: la instalación no será válida si no se realiza en un taller autorizado y se sigue un proceso específico.

¿Cómo puede saber la DGT si la instalación se ha realizado en un taller autorizado?

A través de la Inspección Técnica de Vehículos se verifica que el emplazamiento se haya realizado en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no haber sido así, los conductores recibirían una multa de 400 euros