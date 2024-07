Cae en las redes de su cita de 'First Dates' gracias a lo que ha hecho: "Es una bendición"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Claudia, una argentina que llegó a España hace 25 años como turista y se enamoró del país. A cenar con ella ha llegado Alberto, un soltero que busca encontrar el amor de nuevo.

Durante la cena Alberto le ha contado que él considera que la tierra es demasiado grande para que estemos solos: "Tiene que haber más razas por ahí". Durante la cena ha habido mucho feeling y el soltero ha terminado de conquistar a Claudia cuando le ha invitado a cenar: "Para mi es algo muy destacable", ha dicho.

"Es una bendición estar con alguien como tú interesante, guapo...", le ha dicho sonrojando a Alberto, y después han sellado su cena con una bachata.

En el momento de la decisión final los dos lo han tenido claro, querían una segunda cita.