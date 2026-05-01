Ni Cádiz ni A Coruña: Alicante posee uno de los mejores paseos marítimos de España y ya es considerado núcleo cultural de gran importancia

Existen muchos paseos marítimos distribuidos entre buena parte de las grandes ciudades costeras de España, pero algunos resaltan sobre el resto por constar como núcleos de actividad cultural.

Algo así ocurre con el de Alicante, el cual reúne las características perfectas como para ser considerado un paseo marítimo de alto valor cultural.

La razón de esto último tiene que ver con que el paseo marítimo de Alicante cuenta con localizaciones cruciales en el desarrollo de la historia contemporánea de la ciudad; comenzando por La Concha, su gran auditorio al aire libre.

Este último consta como punto de encuentro de la ciudad, dado que el Ayuntamiento de Alicante lo utiliza para celebrar conciertos, actos públicos y ferias dentro del mismo para el deleite de todos los habitantes de la urbe.

En cuanto a su composición, el paseo marítimo de Alicante también es considerado como uno de los más bellos de toda la Península Ibérica, y especialmente de la Comunidad Valenciana; donde destaca el uso que hace del mármol como material arquitectónica esencial.

El paseo marítimo de Alicante se compone de más de seis millones de piezas de este último, todas ellas distribuidas a lo largo de varios centenares de metros en los que se disponen dos ristras paralelas de palmeras.

Teniendo en cuenta esto último, no es extraño que el paseo marítimo de Alicante sea considerado como uno de los puntos más populares de la ciudad en los que disfrutar de una agradable caminata; constando también como atractivo turístico central en la capital de la provincia.

Esa es la razón por la que el paseo marítimo de Alicante consta actualmente como patrimonio urbano dentro de la Comunidad Valenciana, y de que su valor vaya más allá de ser el nexo entre el puerto y el centro histórico de la ciudad.