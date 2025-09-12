La cadena de supermercados DIA sorprende con un nuevo sabor de helado: "Pone que están rellenos de chicle"

Los heladosson algunos de los productos más esperados del verano. Los sabores clásicos siempre funcionan entre los consumidores, pero cada temporada aparecen novedades sorprendentes en los supermercados.

En este contexto, supermercados DIA ha estrenado ocho nuevos sabores de helados dentro de la gama 'Temptation'. La cadena ha señalado que más del 80% del consumo de helado se concentra entre abril y septiembre.

De hecho, en 2024 se habrían consumido más de 140 millones de litros. Según DIA, el 65% de los helados se compran en sus supermercados. Por este motivo, la cadena española aprovecha para innovar con sus productos.

Los nuevos sabores de DIA tienen una clara inspiración nostálgica. Entre las novedades, destaca un helado sabor cereza con relleno de chicle. Esta apuesta ha recordado a los famosos caramelos rellenos de chicle, una de las chucherías más icónicas en su generación.

El usuario de TikTok @barreoeats se ha grabado haciendo una degustación de este nuevo helado. "En la caja pone que están rellenos de chicle", anunciaba el creador de contenido sobre el postre.

"Vienen seis en el paquete y cuestan dos euros, que si lo piensas te sale a menos de 50 céntimos. Me ha dicho la cajera que pintan la lengua", explica antes de probar el producto.

"¡Brutal! Increíble, probablemente el mejor polo que me he comido, de verdad. No os estoy mintiendo. Id a DIA y lo probáis. Soy un parguela con 200 seguidores, no tengo necesidad", afirma en su publicación.

Finalmente, la cuenta oficial del supermercado ha dejado un comentario en el vídeo de TikTok: "Seguimos en shock al verte morder el Chupa Chups así, pero el tiktok nos ha encantado", apuntaba la empresa.