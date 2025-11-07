El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: "Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert"

En la selección polaca reina el buen ambiente. Robert Lewandowski, capitán de Polonia, es el referente de la selección nacional. Ha hecho historia con la camiseta y ahora luchan para clasificarse para la próxima Copa del Mundo 2025. Mientras se recupera de la lesión que lo ha lastrado en las últimas semanas en el bíceps femoral del muslo izquierdo, espera con ganas la convocatoria del próximo parón de selecciones.

El delantero del FC Barcelona, casado con Anna Lewandowska, deportista polaca, competidora de kárate y representante de Polonia en karate tradicional, fue el punto de partida de un 'cachondeo' que surgió en el vestuario de la seelcción. Como revela Sebastian Staszewski en una entrevista con Bogdan Rymanowski, el capitán de la selección polaca incluso fue objeto de burlas en el vestuario debido a unas fotos que subió Anna.

Un desencuentro de hace tres años

Todo se remonta al julio de 2022, cuando Robert Lewandowski dejó el Bayern de Múnich para fichar por el FC Barcelona. El traspaso a la Ciudad Condal hizo que toda la familia del delantero se mudara a Catalunya.

La vida en España también ofreció nuevas oportunidades a Anna, que llevaba varios meses bailando bachata. Lewandowska compartía sus entrenamientos y bailes en internet, publicando fotos y vídeos, a menudo con otras bailarinas. Pero el periodista polaco afirma que las publicaciones de su esposa en internet habían convertido a Lewan en el hazmerreír del vestuario.

Durante una concentración de la selección polaca, los compañeros del delantero incluso intercambiaron memes con Anna Lewandowska. Se dice que la pasión de su esposa y sus publicaciones suponían un problema para "Lewy", según afirma el polaco.

Lewan no estaba de acuerdo

"El baile de bachata que Anna bailaba con otros hombres fue un problema. Robert se convirtió en el hazmerreír en un momento dado, y los miembros de la selección polaca se enviaban memes con imágenes de Ania en el campo de entrenamiento", reveló. "Tengo la impresión de que durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert, que era demasiado ajeno, que algunos de los vídeos de Anna no necesitaban ser mostrados, pero finalmente la verdad comenzó a llegar a Robert y terminó con una discusión en casa, una conversación muy emotiva en la que se dijeron cosas para detener ciertas cosas" afirma.

Robert no solo se sintió dolido por las risas, sino también por los comentarios inapropiados sobre su supuesta relación con los españoles. Fue doloroso. Los comentarios fueron horribles, pero Robert finalmente puso fin a la situación y le dijo: "Anna, publica menos de eso. Creo que Robert hizo lo correcto y, al mismo tiempo, espero que Ania desarrolle esta pasión, porque bailar es una pasión hermosa", concluyen en Polonia.