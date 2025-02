Cachitos prepara un menú especial para disfrutar de la 'Barcelona Wine Week'

Un año más, Barcelona acoge el principal evento relacionado con el vino para el que se esperan más de 24.000 asistentes, superando así la cifra del año anterior. Con más de 1.200 bodegas de 75 denominaciones de origen distintas, la Barcelona Wine Week se ha consolidado como la cita imprescindible para los profesionales y amantes del vino. En este sentido, la capital catalana recibe a un gran número de visitantes.

En la pasada edición, un 20% de los más de 20.000 asistentes fueron extranjeros, lo que contribuye a dinamizar el sector de la restauración local. Para aprovechar este acontecimiento, Cachitos Diagonal ha diseñado una propuesta gastronómica especial para disfrutar a lo largo de toda la semana, del 3 al 9 de febrero.

Propuestas de mediodía y afterwork

Para los mediodías de la Barcelona Wine Week, Cachitos ha preparado un menú de tapas y montaditos perfecto para maridar con el mejor vino. Con un precio muy asequible de tan sólo 30 euros, aquellos que quieran disfrutar de las mejores tapas podrán saborear platos con una combinación exquisita de sabores.

Entre muchos otros, Cachitos Diagonal propone acompañar una tostadita de virutas de foie y mermelada de higos con un Cava Castell Olerdola Brut seguida de una alcachofa a baja temperatura con jamón ibérico y Hoya de Lobos Chardonnay DO Navarra, un ministeak tartar con Ramón Bilbao Tempranillo DO Rioja y, para cerrar, un montadito de chocolate y AOVE con Moscatel de Alejandría DO Vista Hermosa.

Por las tardes, Cachitos Diagonal ofrece una tapa, que consiste en un mini canelón de faisán con salsa de foie y trufa, con una copa de cava Juve & Camps Familia. El restaurante dispone de esta irresistible experiencia en formato de afterwork entre las 13h y las 20h, por sólo 10€, en uno de los espacios más bonitos y mejor situados de la ciudad.