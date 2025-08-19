Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor

La Aemet ha detallado que la ola de calor llega a su fin, la más larga desde que se tienen registros desde el año 1950. Pero este domingo deja uno de los días más sofocantes, con temperaturas que a primera hora de la tarde marcaban 44,3 grados en Morón de la Frontera y por encima de los 40 en muchas provincias.

Unas temperaturas que llevan a extremo el peligro de incendios en prácticamente toda la península, incluyendo a Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más golpeadas por los incendios desde hace una semana, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Jorge Rey anuncia un cambio brusco tras la ola de calor

El joven divulgador climático Jorge Rey, conocido como “tu hombre del tiempo”, ha coincidido con la Aemet en el pronóstico de calor extremo en los próximos días.

No obstante, ha advertido de un cambio drástico a partir del 21 de agosto, cuando, según su predicción, un anticiclón fuerte se asentará en el norte de Europa, favoreciendo la llegada de masas de aire más templadas a la península y un descenso generalizado de las temperaturas.

Rey, que alcanzó notoriedad en 2021 tras anticipar la borrasca Filomena con el método de las cabañuelas, ha instado a la población a “disfrutar del tiempo típico del verano”, aunque ello implique soportar aún varios días de calima, sol intenso y calor sofocante.

En su canal de Youtube, donde reúne casi 100.000 suscriptores, ha mostrado los mapas de avisos que afectan no solo a España, sino también a Portugal y Francia.

El método de las cabañuelas

El joven burgalés sigue basando gran parte de sus predicciones en la tradición de las cabañuelas, que observan el clima de los primeros 24 días de agosto para establecer la tendencia meteorológica de los siguientes 12 meses.

Una práctica que ha reavivado el interés de muchos en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.