Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo que hará en Navidad: "En torno al 18 de diciembre cambiará la cosa"

Con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas

Jorge Rey

Jorge Rey / Youtube

Emma Ferrara

Andrea Riera

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo". 

Hace unos meses que el joven adelantó la tendencia de las cabañuelas y aseguró que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado. Según explicó, será una estación “más seca, con menos humedad e incluso más cálida”.

Jorge Rey señaló que en el mes de diciembre, "hasta Navidades nada importante" y que se reforzará una "dorsal africana".

Respecto a las temperaturas, añadió que podría haber algunas nieblas heladas, pero que en general serían temperaturas agradables. El burgalés describió estas nieblas como "lujosas, que pueden atraer el anticiclón en la primera quincena porque podrían ser bastante contundentes en áreas del Duero o Valladolid".

Para la segunda quincena de diciembre, indicó que "más o menos, en torno al 18 cambie la cosa" con la entrada de viento atlántico que provocará temperaturas más frescas y más humedad en áreas del norte e incluso del Levante norte.

El joven también anticipó que "justo antes de las Navidades, ya veríamos la llegada de inestabilidad", pero aclaró que "justo el día de Navidad tendería todo a tener una pequeña pausa, a estabilizarse".

Sobre los primeros días de 2026, Jorge Rey aseguró que "cuando ya se esté gestando los últimos días del año, llegarán borrascas del norte para principios de enero, con humedad procedente del Atlántico y con frío polar".

