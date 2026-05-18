Las cabañuelas de Jorge Rey adelantan el tiempo que hará en junio: "El primer episodio claramente veraniego"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Sobre el arranque de junio, Rey asegura que el tiempo estará marcado por la estabilidad en gran parte del país. Entre el 1 y el 6 de junio, habla de un "anticiclón dominando parcialmente", una situación que dejará estabilidad y calor progresivo en muchas comunidades. Aun así, no descarta algunas tormentas de tarde débiles en montaña, especialmente en zonas del interior.

La situación empezará a cambiar a partir del 7 de junio con la llegada de una vaguada atlántica. Según explica el joven, este episodio traerá "tormentas más organizadas" y un importante contraste térmico en el norte y el interior peninsular. Además, avisa de la posibilidad de granizo local en algunos puntos de Castilla y León, Navarra o zonas próximas al Sistema Ibérico.

El gran cambio llegará pocos días después, entre el 12 y el 18 de junio, Jorge Rey pronostica "el primer episodio claramente veraniego" del año. El burgalés habla de una dorsal africana, un anticiclón reforzado y la entrada de aire cálido subtropical, una combinación que disparará las temperaturas en buena parte de España.

En el sur peninsular se espera calor intenso, mientras que en el centro las máximas serán altas. El valle del Ebro volverá a ser una de las zonas más afectadas, con un calor muy destacado durante varios días. En la fachada mediterránea, además del aumento de las temperaturas, también crecerá la sensación de bochorno por la humedad y la presencia de más nubosidad.

Canarias tampoco se librará de este episodio cálido. Rey prevé un "episodio cálido importante" especialmente en las vertientes sur del archipiélago. Además, apunta a la posible llegada de calima, un fenómeno que podría dejar cielos más turbios y aumentar todavía más la sensación de calor.

Ya en la recta final del mes, entre el 19 y el 22 de junio, el joven cree que "la dorsal se rompe parcialmente". Esto provocará un ambiente algo más suave, aunque también favorecerá la aparición de "tormentas secas" y "reventones" en zonas del interior norte y del este peninsular.

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A pesar de ello, Rey deja claro que el calor seguirá siendo protagonista y que, del 23 al 30 de junio, España vivirá un ambiente "plenamente veraniego" gracias a un anticiclón fuerte y al alejamiento de las borrascas atlánticas.