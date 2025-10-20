Las cabañuelas de Jorge Rey predicen cuando llegarán las altas temperaturas: "Llegará un nuevo frente"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo del último fin de semana y avanzó lo que se espera estos próximos días: "La llegada de la borrasca es una realidad. Se verá en los próximos días. Durante el fin de semana cayó alguna precipitación", decía.

"A partir del lunes, quedaran restos por el norte de España, con alguna zona más afectada en Galicia, también Navarra y Cataluña. El martes, un nuevo frente llegará al norte, con precipitaciones en áreas como Galicia, Astúrias, Cantábrico y Cataluña. También podrían llegar en zonas del centro peninsular", afirma.

La lluvia no cesaá hasta finales de semana. "Esto no se queda aquí. El jueves seguirán llegando más frentes, que podrán ir variando hacia el resto de la península. Vemos la evolución de las borrascas, con más lluvias y frentes que irán alimentando las borrascas".

Sin embargo, no todo son malas noticias. Habrá días de calor, con temperaturas más altas de lo normal por la época en la que nos encontramos. "Por lo que hace a las temperaturas de estas semanas, tendremos temperaturas altas en áreas del norte. Para el fin de semana que viene 25 y 26, podría llegar un poco más de fresca, con precipitaciones en la zona balear", concluye.