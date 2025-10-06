Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el inicio de la semana: un nuevo frente más controlado

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

El inicio de lo otoño nos trajo sol y lluvia durante el fin de semana. En algunas zonas, incluso lluvias torrenciales que afectaron el litoral del mediterráneo.

En uno de sus últimos vídeos, el experto del tiempo de Antena 3 detalló las previsiones del tiempo y avanzó cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "En torno al 8 y 9 de octubre, las temperaturas suben nuevamente en todo el país y empieza a crecer la inestabilidad en el oeste. Hacia el 10-11 se incrementan las precipitaciones y tormentas, sobre todo en la mitad oeste. Se trata de una inestabilidad atlántica que revuelve el ambiente, sin dejar malas temperaturas", aclaró en YouTube.

Para el 12 de octubre, Jorge Rey reveló que se esperan "precipitaciones y tormentas, sobre todo en el oeste, con temperaturas agradables". Aunque puede "haber un pequeño respiro, con calma relativa, excepto en áreas del noroeste donde la inestabilidad se retiene más".

La AEMET anuncia buen tiempo

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) predice una semana con temperaturas "secas y cálidas", con temperaturas altas en gran parte del país.

"Con la información actualmente disponible, será una semana con temperaturas superiores a las habituales para la época en el sureste de la Península, e inferiores en las islas canarias más orientales", decía en un comunicado la AEMET al respecto. Una información que aseguran que irán actualizando conforme vayan pasando los días para que sea aún más certera.

Lluvias en el mediterráneo a partir del jueves

"En cuanto a las precipitaciones, aunque la tendencia no es clara, podría ser un periodo más seco de lo habitual en el noroeste y más lluvioso en el área mediterránea", afirmaba la agencia metereológica. No en todas las regiones va a haber buen tiempo. "A partir del jueves 9 podrían producirse lluvias abundantes".

"Situación sujeta todavía a gran incertidumbre, que vendría provocada una combinación de aire frío en las capas altas de la troposfera y vientos húmedos en superficie", concluían.