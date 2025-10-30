TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey ponen fecha a la próxima DANA y avisan de un giro radical del tiempo en España
El joven de 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".
Hace casi dos meses que el joven adelantó la tendencia de las cabañuelas y aseguró que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado. Según explicó, será una estación “más seca, con menos humedad e incluso más cálida”.
Ahora, Jorge Rey ha anunciado que en noviembre entrará un anticiclón en Europa, aunque entre los días 5 y 6 se prevén roces de frentes que podrían inestabilizar la atmósfera en áreas del Cantábrico. Estas lluvias podrían llegar a áreas del interior de Castilla y León o de Madrid, aunque serán escasas, "más bien va a refrescar el ambiente".
Los cambios más notables llegarán hacia el 11 o 12 de noviembre, cuando se acentuarán los fríos y podrían producirse nevadas en cotas altas, con heladas, en principio, suaves.
"Hacia el 13 o 14, sí que esperamos algo ya más fuerte, más importante: una DANA, una gota fría, que por un lado, traerá vientos del sur —con el clásico 'veranillo de San Martín', de unos tres días de calor—, y por otro, fuertes tormentas en el Levante y en algunos puntos del norte”, ha alertado.
Además, el burgalés ha señalado que hacia el 17 o 18 de noviembre se impondrá un anticiclón que será débil porque de cara al 22 o 23 llegará una fuerte borrasca acompañada de viento y lluvias en el noroeste, especialmente en Galicia, León, incluso en puntos de Soria o Madrid. Sin embargo, las precipitaciones más importantes se concentrarán en las zonas costeras de Galicia y Asturias.
Jorge Rey ha destacado que sobre el 26 o 27 de noviembre, se prevé un descenso más acusado de las temperaturas: "Esperamos vientos de norte con frío que finalicen el mes de noviembre y con lluvia sobre todo destacando en el norte y este peninsular".
No solamente eso, y es que hacia el 29 o 30, el frío podría acentuarse considerablemente, dejando nevadas no solo en alta montaña, sino también en cotas medias, donde podrían incluso cuajar los primeros copos del invierno.
