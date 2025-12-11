Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "De cara al fin de semana podría formarse..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El burgalés ha explicado que este jueves llegará un nuevo frente por el oeste peninsular, que el viernes dejará importantes precipitaciones en puntos del oeste de la península, afectando sobre todo a Galicia y a algunas zonas de Portugal.

Jorge Rey ha alertado de que "de cara al fin de semana podría formarse una especie de DANA" que dejará inestabilidad en puntos del Mediterráneo e incluso podría llegar con cierta intensidad al entorno del Estrecho.

El meteorólogo ha detallado que "hacia el 13 o 14 de diciembre se espera una inestabilidad que irá creciendo especialmente en puntos del norte y este, todo ello debido a la presencia de bajas presiones". Sin embargo, las temperaturas subirán.

Sobre el 20 de diciembre, esta situación atraerá las grandes borrascas del Atlántico procedentes del Reino Unido que, junto con el fortalecimiento de un anticiclón de las Azores sobre el Atlántico, provocarán dos efectos: "aire polar en España y humedad atlántica de esas grandes borrascas que mencionaba del Reino Unido".

Las temperaturas descenderán, provocando frío y posibles nevadas en cotas medias en muchas ciudades de España. Sin embargo, hacia el 27 de diciembre se espera una mejora considerable, aunque en puntos del norte continuaremos con fuertes vientos y bastante inestabilidad.

Jorge Rey ha explicado que "para los primeros días de 2026 se espera que incluso en puntos del centro puedan registrarse algunas precipitaciones". El burgalés tiene claro que "el temporal próximo, que tendremos a las puertas de Navidad, será un presagio de lo que podría llegar en enero", concretamente entre el 23 y el 24.