Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Habrá temperaturas plenamente veraniegas a lo largo de la semana"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo en YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: '¿Se acaba el verano? El tiempo en España para esta semana'.

La situación meteorológica en la península ibérica está en el punto de mira, especialmente después de un verano que ha sido muy caluroso, pero la inestabilidad volverá durante los próximos días, según avanzó el joven burgalés en YouTube.

El experto en tiempo desveló que el mal tiempo llegará a partir del miércoles 16: "Aparecerán lluvias en el Cantábrico, que se extenderán hasta Catalunya, especialmente en la localidad Barcelona".

Una situación que continuará durante el jueves en las mismas zonas, aunque se acentuarán el viernes "en la zona de las islas Baleares". Este cambio de tiempo se debe a la llegada de un nuevo frente, pero no se prolongará hasta el fin de semana, pues el sábado ya habrá más "tranquilidad".

Respecto a las temperaturas, Jorge Rey fue contundente: "Serán temperaturas plenamente veraniegas por toda España durante esta semana y la que viene, aunque en zonas del norte poco a poco irán notando un tiempo más fresco, según nos acerquemos a finales de mes".

El experto del tiempo comentó que habrá bastante viento por toda España, aunque será especialmente durante el miércoles y jueves.

Noticias relacionadas

En conclusión, Jorge Rey señaló que se espera "una semana muy tranquila", donde habrá "muy poca inestabilidad", y las temperaturas máximas serán en las zonas del sur: "Llegarán a los 37 grados".