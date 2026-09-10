Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España y avisan de un cambio: "La tendencia es clara"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'De un bajón y avisos naranjas por tormentas a calor y poquito más'.

El experto del tiempo empezó analizando la situación meteorológica de cara al viernes: "Una zona de bajas presiones da paso a tanto viento y a la bajada de temperaturas, pero también a tormentas". Lo que provocará es que volverán los avisos por tormentas en muchos puntos de la península ibérica, según contó Jorge Rey.

El joven burgalés comentó que "estamos hablando de un anticiclón", aunque avisó de que "la tendencia es clara: un mes bastante tranquilo en general en la línea de las cabañuelas".

Sobre las temperaturas que se registrarán durante el mes de septiembre, el experto en meteorología fue contundente: "Temperaturas con altibajos, pero este fin de semana volverán a subir, con registros veraniegos que conseguirán alcanzar los 30 grados prácticamente en todo el país, exceptuando algunas zonas del Cantábrico".

"De todas formas, con la tendencia puesta a finales de mes, las cabañuelas ya avisaban también de un bajón de temperaturas del que los modelos también hablan", aseguró en su canal de YouTube.

Jorge Rey anunció que a partir del viernes 11 de septiembre habrá "inestabilidad", aunque reconoció que se vivirá una situación "tranquila" durante todo el fin de semana. De esta forma, pese a que podrían producirse algunos cambios en las condiciones meteorológicas, no se espera un escenario especialmente complicado durante estos días.

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A partir de la siguiente semana, el tiempo debería seguir una tendencia similar, aunque todavía es pronto para conocer con exactitud qué pasará y cómo evolucionarán las temperaturas.