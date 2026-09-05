Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de septiembre: "La semana que viene..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Hace unos días, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Clima cálido, más de 40 grados y lluvias en el norte'.

El experto en tiempo anunció que ha sido uno de los veranos más cálidos de España de los últimos años, con altas temperaturas en gran parte de la península ibérica, donde se han superado los 40 grados. "En los últimos días de agosto ya empezaron a preverse notables bajones térmicos", señaló.

Sin embargo, la situación empezará a cambiar a partir del lunes 7 de septiembre, especialmente en el norte de España.

"La semana que viene habrá lluvias y mucho viento en el norte de España. Será un cambio radical, aunque tampoco hablamos de frío, pero cielos más nublados, sobre todo para el miércoles 9 de septiembre", expresó en su canal de YouTube.

El joven burgalés desveló que, a partir de la semana que viene, los modelos empiezan a apuntar a que puede haber tormentas en España, algo que también señalan las cabañuelas desde finales del mes de agosto. Un cambio de tiempo que agradecerá gran parte de la sociedad española.

Además, será una situación meteorología que "marcará el inicio de una tendencia intensa de cara a octubre", según destapó Jorge Rey.

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Por último, avisó a todos sus seguidores de YouTube de que "el verano sigue en pie durante este mes de septiembre, pero con algunos vaivenes".