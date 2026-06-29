Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Esperamos un tiempo más cálido"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: '¿Cuándo esperar las peores olas de calor? ¿Peligra el eclipse, según las cabañuelas'.

El mes de junio ha estado marcado por el calor en gran parte del territorio español, especialmente entre los días 21 y 25, donde se vivieron los días más calurosos del 2026, pero la situación climatológica irá a peor. El joven burgalés definió el mes como "apoteósico".

Respecto el mes de julio, el experto en tiempo aseguró que "esperamos un tiempo más cálido". Los peores días serán entre el 11 y el 20 de julio, debido a que se estima que habrá una nueva ola de calor, donde las zonas más perjudicadas serán en el centro y en el sur de España.

"La señal cálida, lluvias escasas y prácticamente restringidas al extremo norte, tormentas principalmente de evolución, concentradas en Pirineos, Aragón, Sistema Ibérico e interior de Catalunya, sobre todo durante la segunda mitad del mes", informó en su canal de YouTube.

En cambio, el clima en Canarias será bastante "estable", aunque con "alguna intrusión de calima".

La situación climatológica será similar en agosto, aunque Jorge Rey avisó: "Menos extremo que julio, especialmente en algunas zonas del interior".

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"El calor seguirá siendo intenso en el centro y sobre todo en el sur peninsular. Las lluvias serán muy escasas y se concentrarán en el extremo derecho", señaló. Sobre el eclipse, el joven burgalés predijo que podría ser entre el 11 y el 20 de agosto.