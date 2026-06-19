Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Llega un cambio drástico en el tiempo"

El calor está pegando fuerte con altas temperaturas en muchas partes de España. Aunque el verano, oficialmente, no ha llegado. Empezará el 21 de junio y podríamos vivir un un giro inesperado en algunas regiones. Esto se deberá a la llegada de episodios de tormentas que cambiarían la situación meteorológica de los próximos días. Aunque muchas zonas continuarán soportando temperaturas muy elevadas, otras podrían verse afectadas por un cambio de patrón con lluvias intensas y fenómenos más inestables.

La previsión apunta a un escenario de contrastes. Mientras parte del país seguirá bajo el dominio del calor, con valores propios de una ola de altas temperaturas, en otras áreas las tormentas podrían ganar protagonismo y alterar las condiciones habituales de esta época del año.

Temperaturas altas

Las zonas de montaña y algunos puntos del interior serían las más expuestas a la aparición de chubascos y tormentas. Estos episodios podrían ser localmente fuertes y dejar una sensación de cambio frente al ambiente seco y caluroso que predomina en gran parte del territorio.

Los expertos meteorológicos mantienen la atención puesta en la evolución de los próximos días, ya que pequeños cambios atmosféricos pueden provocar variaciones importantes. La combinación de calor acumulado y humedad favorece la formación de tormentas en determinados sectores.

Según las previsiones oficiales, las temperaturas seguirán siendo muy altas en amplias zonas, con registros que podrían superar los 37 o 40 grados en algunos puntos. Las noches también podrían mantenerse cálidas, dificultando el descanso en muchas áreas.

Sin embargo, el calor no impedirá que aparezcan tormentas en regiones concretas. Algunas zonas del centro y norte peninsular podrían registrar actividad eléctrica, lluvias intensas y rachas de viento asociadas a estos fenómenos.

Un verano inestable

Este tipo de situaciones demuestra la variabilidad del clima durante el verano. En pocos días puede pasarse de un ambiente extremo de calor a episodios de inestabilidad capaces de cambiar las condiciones locales.

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Por ello, los próximos días serán clave para observar. Las tormentas y las altas temperaturas convivirán en un escenario marcado por los contrastes, con posibles cambios importantes en diferentes puntos del país.