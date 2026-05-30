TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara al mes de junio: "Tiempo muy cálido por el fenómeno de El Niño"
El experto del tiempo avisó en su canal de YouTube que se espera un verano con temperaturas muy elevadas
El calor ya se ha instalado en gran parte de España. Durante los últimos días, las altas temperaturas han sido las protagonistas en las calles de la península ibérica y según avisó Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", esta situación meteorológica no cambiará a corto plazo. Así lo señaló en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores.
El joven burgalés expresó que habrá tiempo cálido "hasta el mes de agosto", algo que se debe por el fenómeno de El Niño: "Aguas más cálidas en el Pacífico, cada vez más se habla de que pueda ser histórico, bueno, pues provocará un calor muy intenso. En definitiva, causará un tiempo muy cálido".
Jorge Rey desglosó cómo será el mes de junio, que comenzará con una situación de estabilidad predominante en gran parte de España. No obstante, las zonas de Galicia y la cornisa cantábrica podrían registrar algunos chubascos débiles y de carácter puntual.
El primer episodio de lluvias llegará a partir del 4 de junio, afectando especialmente a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Estas precipitaciones serán pasajeras y de corta duración, ya que el calor regresará apenas dos días después. Según explicó el burgalés, en España "predominará el tiempo seco y se producirá una clara subida de las temperaturas".
Esta situación se mantendrá durante pocos días, ya que entre el 10 y el 12 de junio se esperan tormentas, principalmente en zonas de montaña y del interior peninsular. Será precisamente en las áreas montañosas donde podrían registrarse los fenómenos más intensos, con tormentas localmente fuertes.
Sin embargo, a mediados de junio llegará una fase marcada por una mayor estabilidad atmosférica, con el calor como protagonista y con las temperaturas máximas más elevadas de lo que va de mes.
Jorge Rey también avisó de la llegada de una "segunda entrada atlántica importante en el norte" entre los días 16 y 18 de junio. Aun así, el tiempo estable volverá a imponerse en buena parte del país pocos días después.
Del 28 al 30 de junio, el calor y la estabilidad serán los protagonistas en toda España. Predominará el tiempo seco, con ambiente plenamente veraniego y temperaturas elevadas, especialmente en el centro, sur y litoral mediterráneo. En conclusión, se espera un mes de junio bastante cálido.
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