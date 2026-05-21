Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por las altas temperaturas: "Se vienen días muy calurosos"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Adelanto del verano 2026: Mañana jueves 21 empieza lo gordo'.

El experto del tiempo empezó alertando a la sociedad española que los chubascos ya no serán protagonistas, debido a que predominará el sol en gran parte de España durante los últimos días del mes de mayo, lo que provocará un aumento considerable de las temperaturas.

Jorge Rey avisó de que "llegan máximas de más de 30 grados y mínimas de 15 grados en toda España". Una situación que será más parecida al mes de julio que a finales de mayo: "Llega ya el calor y se prevé noches casi tropicales".

Un cambio meteorológico bastante brusco, pues el joven burgalés recordó que "hace dos días estábamos en invierno". La primera quincena del mes de mayo fue bastante inestable, ya que en gran parte de España predominó el mal tiempo.

Respecto a este fin de semana, Jorge Rey avanzó que "viene una vaguada desde el Atlántico, que traerá vientos de sur", siendo el principal motivo por el que hará calor en gran parte del territorio.

No obstante, el experto del tiempo aseguró que la vaguada también "va a dejar la posibilidad de tormentas porque trae algo de frío en altura", especialmente en puntos del norte de la península ibérica y en Castilla y León. Una situación meteorológica que podría aguantar hasta la semana que viene, según apuntó Jorge Rey en su canal de YouTube.

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Por último, el joven burgalés cerró el vídeo diciendo: "De todas formas, se vienen días muy calurosos". Un tiempo que hará que los españoles empiecen a acudir en masa a la playa.