Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta para lo que queda de mayo: "Llega un anticiclón desde las Azores"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Jorge Rey predice por días el verano de 2026: ¿Calor en las fiestas? ¿Tormentas en el eclipse?'.

Para este fin de semana, Jorge Rey destacó que llega "un anticiclón desde las Azores", aunque advirtió de que "persistirá el roce de la vaguada al norte y el embolsamiento frío mediterráneo residual". En el norte de España se esperan lluvias, aunque de carácter débil. En cambio, en el centro es donde se disfrutará de una mayor estabilidad, aunque no se descartan algunos chubascos en áreas montañosas.

El inicio de la próxima semana estará marcado por una borrasca atlántica que llegará desde el oeste, pero antes de su llegada se producirá una advección de aire muy cálido desde el sur, lo que provocará una ligera calima y un aumento de la sensación térmica.

A partir del 23 de mayo se producirá un cambio brusco del tiempo debido a la llegada de un frente atlántico ártico, que generará un descenso generalizado de las temperaturas y la aparición de tormentas.

Las zonas más afectadas serán Galicia y el Cantábrico, aunque tampoco hay que olvidar su incidencia en el interior peninsular, especialmente en Castilla y León, La Rioja, Navarra y el norte del Sistema Ibérico, según Jorge Rey.

Asimismo, Jorge Rey aseguró que en el área mediterránea las tormentas serán más localizadas, aunque podrían ser intensas en zonas de montaña.

Noticias relacionadas

Para finales de mayo, el joven burgalés confirmó que se espera una recuperación anticiclónica, lo que favorecerá una mayor estabilidad atmosférica. Además, las temperaturas volverán a ser moderadas y las tormentas quedarán en un segundo plano.