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TIEMPO

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Llegan tormentas a estas zonas"

El experto en tiempo compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube

La predicción de Jorge Rey para este fin de semana

La predicción de Jorge Rey para este fin de semana / YOUTUBE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Tormentas en el Ebro. Este finde marca un final de abril...'.

En primer lugar, el joven burgalés empezó prediciendo el tiempo de este fin de semana: "Llegan tormentas a muchos puntos de España, sobre todo del Valle del Ebro, aunque las acumulaciones van a ser poco importantes".

No obstante, Jorge Rey avisó: "La semana que viene habrá más inestabilidad por la llegada de más humedad desde el Atlántico, lo que dejará tormentas más fuertes en bastantes puntos de España".

"Las temperaturas se mantienen casi ya en valores bastante parecidos al verano, más que primaverales y durante estos próximos días parece que continuarán", expuso.

La situación dará un vuelco radical a partir del viernes 24 por la entrada de borrascas del Atlántico. Especialmente pasaremos de vientos del sur a vientos procedentes del Atlántico, más templados. "No hablamos de frío, hablamos de temperaturas más primaverales, más suaves", señaló.

Jorge Rey advirtió que en Canarias también se observa la aparición de algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de mayor relieve, aunque en principio su extensión puede generalizarse algo más a partir de finales de mes.

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Por último, expresó que los modelos "indican la llegada de bajas presiones desde el Atlántico que permiten la formación de muchas tormentas durante estas próximas semanas en España, anticiclones que también favorecen a temperaturas agradables".

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