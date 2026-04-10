Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Este fin de semana..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título: 'Lluvias generalizadas este finde, pero con una tendencia de calor y sol'.

En primer lugar, el experto en meteorología detalló las previsiones para mañana, sábado 11 de abril: "Se esperan lluvias en varias zonas del norte, incluyendo lugares como Burgos, Pamplona y Bilbao, así como en algunas zonas del sur, como Ceuta y Melilla".

Asimismo, reconoció que "el domingo se intensificaran en muchos puntos del este peninsular", especialmente en dos ciudades: Zaragoza y Logroño.

"La semana que viene quedarán algunos restos en las Islas Baleares, en Barcelona, y también en puntos de Galicia o del Cantábrico, sobre todo en Galicia, donde esa inestabilidad resistirá algo más", señaló en YouTube.

Esto lo provocará la llegada de un frente desde el Atlántico, lo que causará rachas de viento: "Lo veremos sobre todo en puntos de Galicia".

"Además, la semana que viene se recuperarán las temperaturas, ya que este fin de semana llegará fresco, con nevadas que afectarán a la alta montaña y descensos en las temperaturas. Pasamos de casi valores de verano, con temperaturas superiores a los 20-25 grados en toda España", indicó.

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A pesar de ello, Jorge Rey fue tajante: "La semana que viene volverán a recuperarse los mercurios, pudiendo llegar a valores, de nuevo, de 25-26 grados en puntos del Valle del Ebro".