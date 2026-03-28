Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara a Semana Santa: "No se descarta..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Sí, Semana Santa mala, fresca y revuelta en el norte. ¿Pero qué días? Ahora llega más nieve y heladas'.

En primer lugar, el joven burgalés empezó admitiendo que la mayoría de españoles están preocupados por el tiempo que hará en Semana Santa, donde advirtió que "la semana que viene llegan los días importantes y estamos ante una tendencia de norte", lo que provocará lluvias y rachas de viento, especialmente en muchos puntos del norte.

Respecto al Domingo de Ramos, Jorge Rey alertó de que "esperamos nevadas en ciudades como Burgos o Vitoria, pero también habrá lluvias en el Cantábrico y en algunos puntos de las Islas Baleares".

El experto en tiempo aseguró que "las temperaturas irán progresivamente subiendo, especialmente hacia el próximo fin de semana", donde se disfrutará de temperaturas muy agradables en la mayoría de localidades de España.

La situación en Canarias será estable, pues el burgalés confesó que "prácticamente no esperamos precipitaciones estos próximos días y los modelos hablan de una zona de bajas presiones sobre España de cara a la semana que viene".

Sin embargo, Jorge Rey fue claro: "Ojo porque estos días tenemos algo de fresco por la llegada de masas polares que rozan España. De todas formas, está situación de frío será permanente durante la Semana Santa, ya que podría llegar un anticiclón".

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"Los modelos parece que insisten en esa llegada de precipitaciones de inestabilidad a puntos del norte durante prácticamente también toda la Semana Santa. Algunos modelos lo representan con lluvias algo más generalizadas", concluyó.