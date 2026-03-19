Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para Semana Santa: "Hablamos de nevadas"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Esta tarde, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Tendencia fría a finales de marzo y Semana Santa 2026'.

En primer lugar, Jorge Rey empezó explicando que llega una nueva DANA, concretamente en las Canarias: "Lloverá". También, reconoció que las temperaturas podrían superar los 15 grados en el norte de la Península y los 20 grados en el sur, especialmente en regiones como Extremadura y Andalucía.

De cara a este fin de semana, el experto en meteorología avisó que habrá algunos chubascos, aunque matizó: "Serán muy leves y predominarán las temperaturas primaverales". Sin embargo, la situación dará un vuelco radical a partir del miércoles 25 de marzo.

"Vientos del norte, lluvias en el Cantábrico y temperaturas que irán descendiendo. No hablamos de un invierno puro, pero sí de un tiempo mucho más fresco, que podría traer la posibilidad de nevadas en cotas altas, por supuesto. A medida que pasen los días, podrían ir apareciendo también en cotas medias", señaló.

Además, Jorge Rey expuso que el jueves "se acercará una masa de aire frío polar que va a dejar la posibilidad de nieve ya incluso de cara a finales de la semana que viene y la llegada, en definitiva, del frío y lluvia sobre todo a puntos del norte".

Una situación que "inestabilizará la Semana Santa con nevadas que pueden llegar a cotas medias también de cara a principios de abril".

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Por último, Jorge Rey advirtió que "algunos modelos hablan de nevadas más generalizadas". No obstante, explicó que hay que estar atentos a los próximos avances para estar preparados de cara a la Semana Santa.