TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para Semana Santa: "Hablamos de nevadas"
El experto en tiempo compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
Esta tarde, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Tendencia fría a finales de marzo y Semana Santa 2026'.
En primer lugar, Jorge Rey empezó explicando que llega una nueva DANA, concretamente en las Canarias: "Lloverá". También, reconoció que las temperaturas podrían superar los 15 grados en el norte de la Península y los 20 grados en el sur, especialmente en regiones como Extremadura y Andalucía.
De cara a este fin de semana, el experto en meteorología avisó que habrá algunos chubascos, aunque matizó: "Serán muy leves y predominarán las temperaturas primaverales". Sin embargo, la situación dará un vuelco radical a partir del miércoles 25 de marzo.
"Vientos del norte, lluvias en el Cantábrico y temperaturas que irán descendiendo. No hablamos de un invierno puro, pero sí de un tiempo mucho más fresco, que podría traer la posibilidad de nevadas en cotas altas, por supuesto. A medida que pasen los días, podrían ir apareciendo también en cotas medias", señaló.
Además, Jorge Rey expuso que el jueves "se acercará una masa de aire frío polar que va a dejar la posibilidad de nieve ya incluso de cara a finales de la semana que viene y la llegada, en definitiva, del frío y lluvia sobre todo a puntos del norte".
Una situación que "inestabilizará la Semana Santa con nevadas que pueden llegar a cotas medias también de cara a principios de abril".
Por último, Jorge Rey advirtió que "algunos modelos hablan de nevadas más generalizadas". No obstante, explicó que hay que estar atentos a los próximos avances para estar preparados de cara a la Semana Santa.
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