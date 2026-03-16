TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "El martes llega una borrasca por el oeste"
El experto en tiempo compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título: 'Gota fría en Canarias; más de 20º C en el norte; ya hay fecha para nuevas nevadas'.
En primer lugar, el joven burgalés expuso que "el martes llega una borrasca al oeste de España para atraer lluvias a muchos puntos de Extremadura y Andalucía", donde también habrá vientos del sur, lo que hará que las temperaturas suban mucho durante los próximos días.
En el día de hoy empieza a aparecer una zona de bajas presiones sobre el área de las Azores, lo que provoca vientos del sur en España. Esto favorecerá un ascenso de las temperaturas, con máximas cercanas a los 20 °C en puntos como León. Además, Jorge Rey advirtió de este cambio en la situación meteorológica: "Con el paso de la semana irán descendiendo".
"Mirando más hacia el 25 de marzo, esas borrascas empiezan a llegar con más aire frío y, de cara a finales de mes, podrían volver a traer heladas y temperaturas máximas bajas. Cronológicamente, las lluvias tardarán en llegar a la península ibérica", señaló en YouTube.
El joven burgalés se basó en algunos modelos, donde hablan de la posibilidad de tormentas fuertes incluso en las Canarias o más bien de acumulaciones que vayan a ser bastante importantes. "El lunes poco a poco esa inestabilidad va a más", manifestó.
Aunque quiso dejar claro que son lluvias que en principio sobre todo llegan a puntos del oeste de las Canarias y que van a ir a más sobre todo de cara a la segunda mitad de la semana. "Y sobre la península tarda bastante en llegar el frente", advirtió el experto del tiempo.
El viernes será clave, ya que "empieza a llegar el frente y el fin de semana lluvias que sobre todo el domingo llegan a muchos puntos del centro y este peninsular".
- Confirmado: La Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años y sin coeficientes reductores para los trabajadores que cumplan con la cotización
- Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça
- Juan José Ebenezer, mecánico, advierte: 'Nunca deberías llevar lleno el depósito de combustible
- Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
- La ciencia lo confirma: unos arqueólogos investigan un montículo en una granja de hace 5.000 años
- La novia de Héctor Fort, al descubierto: 'No lo saques, que luego lo venden
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas deben pagar la pausa para comer si ocurre esto
- Dónde hay puente por el Día del Padre 2026: estas son las zonas de España en las que habrá día libre el 19 de marzo