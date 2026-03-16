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TIEMPO

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "El martes llega una borrasca por el oeste"

El experto en tiempo compartió un nuevo vídeo en su canal de YouTube

Jorge Rey pone en alerta a España en su último vídeo de YouTube

Jorge Rey pone en alerta a España en su último vídeo de YouTube / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Ayer, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título: 'Gota fría en Canarias; más de 20º C en el norte; ya hay fecha para nuevas nevadas'.

En primer lugar, el joven burgalés expuso que "el martes llega una borrasca al oeste de España para atraer lluvias a muchos puntos de Extremadura y Andalucía", donde también habrá vientos del sur, lo que hará que las temperaturas suban mucho durante los próximos días.

En el día de hoy empieza a aparecer una zona de bajas presiones sobre el área de las Azores, lo que provoca vientos del sur en España. Esto favorecerá un ascenso de las temperaturas, con máximas cercanas a los 20 °C en puntos como León. Además, Jorge Rey advirtió de este cambio en la situación meteorológica: "Con el paso de la semana irán descendiendo".

"Mirando más hacia el 25 de marzo, esas borrascas empiezan a llegar con más aire frío y, de cara a finales de mes, podrían volver a traer heladas y temperaturas máximas bajas. Cronológicamente, las lluvias tardarán en llegar a la península ibérica", señaló en YouTube.

El joven burgalés se basó en algunos modelos, donde hablan de la posibilidad de tormentas fuertes incluso en las Canarias o más bien de acumulaciones que vayan a ser bastante importantes. "El lunes poco a poco esa inestabilidad va a más", manifestó.

Aunque quiso dejar claro que son lluvias que en principio sobre todo llegan a puntos del oeste de las Canarias y que van a ir a más sobre todo de cara a la segunda mitad de la semana. "Y sobre la península tarda bastante en llegar el frente", advirtió el experto del tiempo.

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El viernes será clave, ya que "empieza a llegar el frente y el fin de semana lluvias que sobre todo el domingo llegan a muchos puntos del centro y este peninsular".

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