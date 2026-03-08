Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Las lluvias vuelven, pero..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El comienzo del año ha estado marcado por las borrascas que han dejado al país patas arriba. La última de ellas, la borrasca Regina, ha traído intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Sin embargo, Jorge Rey advirtió en un nuevo vídeo de su canal de YouTube que "cuando de repente dejó de llover, las lluvias vuelven a España con fuerza".

El experto del tiempo advirtió que "este domingo continúan los chubascos, especialmente en puntos del este del país". Asimismo, el joven burgalés anunció que la situación meteorológica no dará un cambio radical hasta dentro de mucho tiempo: "La semana que viene se irán reforzando las lluvias también por puntos del oeste".

Esto se debe a que llegarán "más frentes que seguirán alimentando las tormentas en el Mediterráneo", según desveló Jorge Rey en su canal de YouTube. En Canarias, las precipitaciones serán escasas, excepto a mediados de la semana, cuando podría aumentar la inestabilidad en el archipiélago.

El joven burgalés avisó: "Algunos mapas ponen los símbolos de nieve, aunque las masas de aire frío llegan a España con poca fuerza para producir sobre todo nevadas en cotas altas". Quiso dejar claro que para mañana se esperan que las cotas bajen en ciudades como Ávila o Segovia.

Temporal de lluvia en Santiago / Álvaro Ballesteros / Europa Press

Por esta razón, Jorge Rey señaló que "el lunes un nuevo frente barrerá el oeste de España", lo que afectará especialmente al sureste peninsular el martes.

"El miércoles puntos del cantábrico y sureste. El jueves restos por Cataluña, Murcia o Alicante y el viernes un nuevo frente barriendo el noroeste. Galicia, Asturias, Murcia o Alicante serán las zonas más afectadas", comentó en el vídeo.

Por último, Jorge Rey advirtió que la presencia de un anticiclón, junto con la llegada de algunas borrascas, también provocará nieblas en gran parte de la Península.