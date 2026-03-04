Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Una gota fría dejará hasta 200 litros de agua"

Con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de una nueva gota fría

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de una nueva gota fría / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El inicio del mes de marzo está marcado por la inestabilidad meteorológica, especialmente por la llegada de la borrasca Regina, que ha puesto al país en alerta. El joven burgalés publicó un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título 'Una gota fría dejará hasta 200 litros de agua estos próximos días en puntos de la Península', donde contó que "una borrasca aislada sobre España y el norte de África producirá fuertes tormentas sobre Valencia, Catalunya y Andalucía."

Esta situación se mantendrá hasta el domingo 8 de marzo, con acumulaciones que podrían superar los 100 litros en Castellón y los 200 litros en provincias como Girona. "Las máximas bajarán estos próximos días, pero tampoco excesivamente", compartió.

Quiso matizar que se trata más de una DANA, que provocará tormentas importantes en Castellón durante el día de mañana. En cambio, el viernes las precipitaciones "se intensificarán en el Principado de Asturias y en puntos de Girona".

"Además de cara el sábado las tormentas seguirán de manera bastante generalizada en puntos del norte y centro peninsular, y durante el domingo igual. Las lluvias no empezarán a descender a partir del lunes 9 de marzo", señaló en su canal de YouTube.

Respecto a la semana que viene, Jorge Rey fue claro: "Aún seguiremos recibiendo lluvias por muchas partes del norte y centro peninsular".

Sin embargo, el joven burgalés señaló que a partir del 11 de marzo se esperan que "las borrascas ya rocen más la Península dejando lluvias, especialmente en puntos del norte y oeste más exclusivamente sin llegar tanto a puntos del Mediterráneo".

A pesar de las buenas temperaturas, Jorge Rey avisó: "Llega una masa fría que dejará nieve en cotas altas durante los próximos días, aunque serán masas que llegan sin mucha potencia". Por ello, sentenció: "Ya no hablamos de invierno puro".

