Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de marzo: "Llega una DANA"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Empieza el mes de marzo y la situación meteorológica está en boca de todos por la llegada de una nueva borrasca que llega por el oeste de la Península. El joven burgalés compartió un vídeo en YouTube, bajo el título '¿Afectará el temporal Regina a las Fallas? Pronóstico detallado DANA: fuertes tormentas y nieve', donde reveló que "esta primera semana de marzo se esperan nevadas".

Empezó explicando que "si vives en Madrid vas a ver llover más que en Galicia" y todo por culpa de la borrasca. Además, advirtió que se esperan chubascos en muchos puntos de España. Una situación que afecta directamente a Las Fallas: "Mal comienzo".

Respecto a las temperaturas, Jorge Rey fue contundente: "En resumen, bajadas y subidas de temperaturas en todo el país, pero cuidado, en especial hacia finales de marzo, ya que daremos bienvenida a la Semana Santa".

El joven burgalés desveló que mañana se prevén chubascos, especialmente en puntos de Valencia. En cambio, el miércoles la zona más afectada por las lluvias será Ceuta: "Ojo, fuertes tormentas".

"El jueves se generalizan las lluvias, que, además, el viernes se reforzarán en puntos del centro peninsular. En puntos también de Valencia, del Cantábrico. El sábado seguirán yendo a más en muchos puntos también de Aragón...", destapó en su canal de YouTube.

Esta situación meteorológica provocará bastante frío, especialmente en las localidades del oeste y sur peninsular: "Masas que vienen desde el continente africano, pero se cuela hacia España". Algo que dejará nieve.

Por otro lado, está la duda de si la borrasca seguirá en España a partir del 7 y 8 de marzo: "En Valencia están preocupados por si lloverá o no". "Las borrascas con un anticiclón que hace fuerza, no entran tanto sobre España. Por lo tanto, menos lluvias en puntos del este", finalizó.