Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por una dorsal africana: "Nos dejará..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Empieza la última semana de febrero, un mes que ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica en gran parte de España, donde los chubascos y las rachas de viento han sido los claros protagonistas. No obstante, el joven burgalés compartió en su canal de YouTube un nuevo vídeo, titulado 'Una dorsal africana y lluvias en el noroeste de España', en el que avisa sobre lo que ocurrirá durante esta próxima semana.

El experto en tiempo empezó explicando que llegan a la Península "borrascas que profundizan desde el Atlántico", aunque aseguró que se tratará de "un anticiclón muy estático", pero que llegará "con bastante fuerza", especialmente en varios puntos del país.

El joven burgalés destacó que algunos frentes "van a rozar el oeste". Sin embargo, la situación meteorológica dará un vuelco radical a partir del martes, pues el anticiclón empezará a llegar a España por la zona de Galicia.

Quiso dejar claro que el mal tiempo llegará a últimas horas de la tarde de mañana. Respecto a otros frentes, Jorge Rey reveló que puede llegar otro de cara al viernes: "Puede dejar lluvias en el sector del noroeste".

A pesar de ello, el joven burgalés matizó que se espera una semana con muy pocas lluvias.

Todo se debe a la llegada de una dorsal africana, que es un sistema de altas presiones en altura que se extiende desde el norte de África hacia el Mediterráneo y Europa, provocando episodios de calor intenso, estabilidad atmosférica y ausencia de lluvias. "Nos dejará calor", apuntó en su canal de YouTube.

Noticias relacionadas

Para el fin de semana, Jorge Rey fue claro: "Ese segundo frente hará que desciendan un poco las temperaturas. En general, habrá algunas nieblas, heladas muy débiles, pero sobre todo sol".