Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horarios Copa del ReyRival Barcelona CopaCruces Copa de la ReinaBaskonia-Barça horarioFlick-DecoIñaki WilliamsSorteo Copa del ReyLookmanAnsu FatiGuardiolaLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCelta - OsasunaCucurella Adama TraoréMadre MbappéResumen Madrid-BarçaLesión Ter StegenRashfordCarolina MarínClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa Reina Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoFichajes NBAJuan JoséBalizaCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalAyuda Seguridad Social
instagramlinkedin

TIEMPO

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: "La nieve llega a estas ciudades"

Con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas

La nueva advertencia de Jorge Rey para este fin de semana

La nueva advertencia de Jorge Rey para este fin de semana / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El inicio de febrero está marcado por la borrasca Leonardo, que está dejando chubascos extraordinarios en numerosas localidades de la Península, especialmente en Andalucía. Ahora, el joven burgalés ha compartido un nuevo vídeo en YouTube, bajo el nombre: 'Aviso de nieve en Madrid, Soria o Ávila: ¿Dónde y cuánto nevará?'.

En primer lugar, Jorge Rey ha desvelado que "tenemos avisos por lluvias en puntos del sur de España, por mucho viento en zonas del centro y sur peninsular". También, por "nevadas en ciudades como Madrid Soria, Segovia o Ávila".

Esta situación meteorológica se debe por la borrasca Marta: "Llega desde las Azores, durante estas próximas horas, para afectarnos durante mañana, sábado, con importancia".

El experto en tiempo ha comentado que la borrasca entrará "por puntos del suroeste peninsular", y, además, lo hará con "bastante fuerza". Asimismo, ha reconocido que los chubascos serán protagonistas, especialmente en muchos puntos del oeste peninsular.

Respecto al domingo, Jorge Rey ha destacado que seguirán habiendo lluvias, una situación que seguirá siendo parecida para inicio de semana: "De cara al lunes y martes, nuevos frentes que seguirán reportando esta situación".

Por otro lado, el joven burgalés ha revelado que el aire frío que llega en capas altas de la atmósfera no es muy intenso. Por eso, hablar de nieve es bastante arriesgado, aunque existan avisos activados.

Noticias relacionadas

Por último, ha expresado que la borrasca Marta "traerá bastante frío, sobre todo durante el fin de semana a puntos del centro y sur peninsular".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  2. El encontronazo de Pablo Iglesias con Vito Quiles: 'Eres un matón
  3. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  4. Este es el pastizal que se ha llevado Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra'
  5. El recado del cómico Juan Dávila a los jugadores del Barça: 'No se atreven
  6. Lamine Yamal desata la locura: los 'pasos prohibidos' de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas
  7. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio: 'No era normal
  8. Terremoto en 'Supervivientes': Mediaset, obligada a mover ficha

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: "La nieve llega a estas ciudades"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: "La nieve llega a estas ciudades"

Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona

Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona

Ibai Llanos desvela las primeras novedades de la Velada del Año VI: "Lo acabaréis entendiendo"

Ibai Llanos desvela las primeras novedades de la Velada del Año VI: "Lo acabaréis entendiendo"

"Es lo que mejor me viene para el cuerpo": Sara Carbonero revela su secreto para mantenerse en forma

"Es lo que mejor me viene para el cuerpo": Sara Carbonero revela su secreto para mantenerse en forma

Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible "tongo" en 'Pasapalabra': "No hay duda"

Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible "tongo" en 'Pasapalabra': "No hay duda"

Un exjugador revela un momento único que vivió con Kun Agüero en el baño: "Se pone a mear y me mira"

Un exjugador revela un momento único que vivió con Kun Agüero en el baño: "Se pone a mear y me mira"

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Sayalonga

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Sayalonga

Nona, experto en IA, revela cómo conseguir vuelos muy baratos: "Estos prompts son clave"

Nona, experto en IA, revela cómo conseguir vuelos muy baratos: "Estos prompts son clave"