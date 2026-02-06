Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: "La nieve llega a estas ciudades"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El inicio de febrero está marcado por la borrasca Leonardo, que está dejando chubascos extraordinarios en numerosas localidades de la Península, especialmente en Andalucía. Ahora, el joven burgalés ha compartido un nuevo vídeo en YouTube, bajo el nombre: 'Aviso de nieve en Madrid, Soria o Ávila: ¿Dónde y cuánto nevará?'.

En primer lugar, Jorge Rey ha desvelado que "tenemos avisos por lluvias en puntos del sur de España, por mucho viento en zonas del centro y sur peninsular". También, por "nevadas en ciudades como Madrid Soria, Segovia o Ávila".

Esta situación meteorológica se debe por la borrasca Marta: "Llega desde las Azores, durante estas próximas horas, para afectarnos durante mañana, sábado, con importancia".

El experto en tiempo ha comentado que la borrasca entrará "por puntos del suroeste peninsular", y, además, lo hará con "bastante fuerza". Asimismo, ha reconocido que los chubascos serán protagonistas, especialmente en muchos puntos del oeste peninsular.

Respecto al domingo, Jorge Rey ha destacado que seguirán habiendo lluvias, una situación que seguirá siendo parecida para inicio de semana: "De cara al lunes y martes, nuevos frentes que seguirán reportando esta situación".

Por otro lado, el joven burgalés ha revelado que el aire frío que llega en capas altas de la atmósfera no es muy intenso. Por eso, hablar de nieve es bastante arriesgado, aunque existan avisos activados.

Por último, ha expresado que la borrasca Marta "traerá bastante frío, sobre todo durante el fin de semana a puntos del centro y sur peninsular".