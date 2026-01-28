Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Más nevadas y precipitaciones en muchos puntos"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

La última semana de enero está marcada por la inestabilidad meteorológica en gran parte de la Península. Según Jorge Rey, se debe al efecto de Fujiwhara, un tipo peculiar de interacción entre dos vórtices ciclónicos que produce que literalmente "orbiten" uno en torno al otro: "Lo tendremos durante las próximas horas".

La borrasca Joseph quedará en un segundo plano, debido a que la borrasca Chandra "va a absorber a Joseph y llegará sobre todo para la jornada de hoy", lo que provocará "más nevadas y precipitaciones en muchos puntos del oeste".

El experto en meteorología señala que muchas ciudades de Castilla y León, como Burgos, de nuevo, León o Valladolid, podrían ver nieve incluso a medida que avance la mañana de este miércoles.

No obstante, se tratará de un episodio muy breve, pues la masa de aire frío es muy puntual. Según explica, a partir de la tarde del miércoles se producirá de repente un notable ascenso de las temperaturas.

Tiene claro que es "una borrasca que trae mucho viento", especialmente en puntos de Albacete y Castilla y León. Tampoco se salva Andalucía, ya que habrá varias tormentas.

"El jueves continuarán en puntos de Granada y Jaén, con cierta intensidad, aunque no excesiva. En general, parece que lo único que se libra es el Levante, pero no durante todo el fin de semana, ya que el domingo volverán las lluvias", expone en YouTube.

Por último, aclara que en los próximos días se esperan tormentas que podrían superar los 300 litros o más en algunos puntos de la Península.