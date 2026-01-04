Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la borrasca Francis: "Podría nevar casi en toda España"

La borrasca Francis ha llegado a España y se quedará, al menos durante un tiempo. Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", ha publicado un nuevo vídeo en YouTube, bajo el título '¿España a punto de congelarse? Previsión nevadas sin poder pasar de 0ºC'', donde explica la situación meteorológica de cara a los próximos días en España.

El joven burgalés deja claro que algunos modelos indican que "va a haber nieve en casi toda España, incluso en lugares como Sevilla", debido a que la borrasca Francis va a producir fuertes rachas de viento y provocará precipitaciones en muchos puntos de la Península.

Además, Jorge Rey avisa que sobre el continente europeo hay una masa considerable de aire frío, lo que provocará que la borrasca Francis se verá influenciada por ese aire frío y lo irá arrastrando a medida que avance la semana, especialmente de cara a la jornada del lunes.

El burgalés tiene claro que mañana, 4 de enero, será clave, ya que el aire frío "llegaría y podría dar lugar a nevadas que se están produciendo con intensidad en muchos puntos de La Mancha o también en muchos puntos de Cataluña, como podría ser Lleida".

No obstante, ya se esperan nevadas este domingo. Por esta razón, Jorge Rey quiso enviar un mensaje de concienciación a toda la sociedad española: "Hay que tener mucha precaución porque llega la nieve, pero sobre todo mucho frío". Además, comparte que "la situación va a durar días".

En respecto a las precipitaciones, Jorge Rey avisa: "Lluvias en general en muchos puntos, principalmente en puntos del suroeste peninsular, donde más van a destacar. La realidad es que de cara al lunes, las precipitaciones van a ser sobre todo importantes en puntos del este peninsular más exclusivamente, afectando a Aragón, Albacete, Baleares.".

"Las precipitaciones de cara al martes ya irían a menos, apareciendo de nuevo por puntos del Cantábrico con la presencia de más humedad que se verá también de cara al miércoles e incluso jueves", predice en su canal de YouTube.

Por último, Jorge Rey advierte que "habrá que seguir de cerca esta evolución", ya que "hay mucha variabilidad" y la situación meteorológica puede cambiar de una hora a otra. Lo que sí está claro es que en numerosos puntos de España podría nevar.