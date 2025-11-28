Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: "Esperamos la llegada de..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

Ayer, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera para este final de mes de noviembre e inicio de diciembre: "Durante el fin de semana esperamos la llegada de borrascas atlánticas que van a alimentar las lluvias en muchos puntos de la península y, en especial, en zonas del norte aún la semana que viene".

No obstante, Jorge Rey destacó que se espera otro anticiclón "más claro de cara al próximo mes de diciembre". Antes, llegan lluvias, especialmente en puntos de Galicia, Asturias, y Castilla y León.

Tampoco se descarta que hayan precipitaciones débiles en puntos del centro peninsular. Para el domingo, se prevén lluvias en prácticamente en toda España, según contó el joven burgalés en su canal de YouTube.

En respecto a las temperaturas, Jorge Rey señaló que se esperan "temperaturas típicas de la época", pero no "hablamos de mucho frío".

El primer día de diciembre estará marcado por las precipitaciones, sobre todo en puntos del noroeste peninsular: "Aunque de manera bastante débil". Para el martes, el experto en tiempo destacó que habrá más borrascas.

Para cerrar el vídeo, Jorge rey puso en alerta a toda España, ya que se estiman que habrá más temporales invernales durante el invierno, lo que provocará importantes nevadas en la península ibérica.