Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España con la llegada de una nueva borrasca: "Mucha precaución"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera en los próximos días: "Las acumulaciones van a ser importantes en el Cantábrico, donde van a ir acompañadas de nevadas con cotas que en algunos sitios ya anuncian que estarán incluso por debajo de los 500 metros".

Jorge Rey aseguró que la nieve llegará a ciudades como Burgos, Soria, Segovia, Teruel, Pamplona y Vitoria. No tiene dudas de que ya "hablamos de un temporal invernal". Todo se debe a una entrada de frío que llegará a partir del jueves, aunque ya advirtió que "irá disminuyendo con el paso de los días".

La borrasca va a descargar, especialmente en las localidades del norte, lo que provocará que las precipitaciones se presenten en forma de nieve. Además, el frío llega a toda España, y el burgalés alertó de que hay que tener "mucha precaución", ya que vendrá acompañado de acumulaciones importantes, concretamente la madrugada del viernes.

"Esta borrasca llega con vientos de norte, y estaremos a la espera de una segunda borrasca de cara a la semana que viene, más bien el próximo lunes 24, con la posibilidad de más lluvias e incluso más frío", destapó en su canal de YouTube.

¿Cuál es la predicción para el fin de semana?

Se espera un sábado con un escenario similar, con precipitaciones que "podrían llegar incluso con bastante fuerza". La zona más afectada podría ser Galicia. En cambio, el domingo será "una jornada en la que las máximas incluso superen los 5 °C en muchas capitales del interior de España, con heladas que afectarán a numerosos puntos del norte y sur".

Jorge Rey aseguró que "llega más frío", y la semana que viene puede ir a más, según los modelos. Antes, hay que tener "precaución con las nubes que llegan a España para los próximos días".