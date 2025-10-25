Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la borrasca Benjamín: "Nos afectará"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera estos próximos días: "La llegada de inestabilidades del Atlántico nos dejará lluvias en áreas de centro y sur peninsular".

Según Jorge Rey, la borrasca Benjamín "nos acabará afectando durante la semana que viene con la llegada de más lluvias a muchos puntos de la península y con bastantes vientos del sur que, en definitiva, acabarán subiendo bastante los termómetros en toda España".

El experto en tiempo aseguró que las lluvias serán más protagonistas a partir del domingo, donde se espera una distribución "algo irregular".

Las precipitaciones destacarán en buena parte del norte peninsular, especialmente en el Cantábrico aunque con menor intensidad, y también aparecerán en puntos de Cataluña y del Levante.

El joven burgalés confirmó que se prevé "un descenso todavía más importante de las temperaturas" para este fin de semana: "Serán frías de hecho, con posibles nevadas en los Pirineos, en principio en cotas muy altas".

Para la próxima semana se esperan lluvias generalizadas, donde el experto aseguró que podría llegar a llover en prácticamente toda España, aunque advirtió que "estos pronósticos seguramente vayan variando con el paso de los días y la evolución de las borrascas".