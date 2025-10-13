Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: "Se esperan lluvias"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera estos próximos días: "Estos próximos días se esperan lluvias que continúan en muchos puntos, incluso con intensidad a la espera de borrascas y frentes desde el Atlántico que acaben llegando a España".

El experto en tiempo aseguró que se espera un mes de octubre con "fuertes precipitaciones" tras un fin de semana marcado por la Dana Alice, especialmente en Tarragona, Baleares y Castellón.

En respecto a las temperaturas, Jorge Rey comentó que "van a ser más que agradables. Hablamos incluso de 30 grados, temperaturas más propias del verano que otoñales".

Para este lunes, el burgalés explicó que las lluvias se van a generalizar más, lo que provocará "una inestabilidad que incluso puede llegar a algunos puntos del norte peninsular". Sin embargo, las zonas más afectadas por las precipitaciones estarán en Cataluña, especialmente en Barcelona y Tarragona, así como en Baleares, aunque con menor intensidad. También habrá lluvias importantes en la Comunidad Valenciana e incluso en zonas de Alicante y Murcia.

La situación climatológica para el martes será similar, aunque las precipitaciones se concentrarán, de nuevo, en la zona del Levante. El miércoles podrían volver a repetirse, pero ya "sin mucha importancia".

"Para el jueves podrían aparecer las tormentas en algunos puntos, pero ya cada vez menos importantes y consistentes", expuso. No obstante, indicó que hay que "estar a la espera de las borrascas que se van generando en el Atlántico".