TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: "Se esperan lluvias"
Con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".
En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera estos próximos días: "Estos próximos días se esperan lluvias que continúan en muchos puntos, incluso con intensidad a la espera de borrascas y frentes desde el Atlántico que acaben llegando a España".
El experto en tiempo aseguró que se espera un mes de octubre con "fuertes precipitaciones" tras un fin de semana marcado por la Dana Alice, especialmente en Tarragona, Baleares y Castellón.
En respecto a las temperaturas, Jorge Rey comentó que "van a ser más que agradables. Hablamos incluso de 30 grados, temperaturas más propias del verano que otoñales".
Para este lunes, el burgalés explicó que las lluvias se van a generalizar más, lo que provocará "una inestabilidad que incluso puede llegar a algunos puntos del norte peninsular". Sin embargo, las zonas más afectadas por las precipitaciones estarán en Cataluña, especialmente en Barcelona y Tarragona, así como en Baleares, aunque con menor intensidad. También habrá lluvias importantes en la Comunidad Valenciana e incluso en zonas de Alicante y Murcia.
La situación climatológica para el martes será similar, aunque las precipitaciones se concentrarán, de nuevo, en la zona del Levante. El miércoles podrían volver a repetirse, pero ya "sin mucha importancia".
"Para el jueves podrían aparecer las tormentas en algunos puntos, pero ya cada vez menos importantes y consistentes", expuso. No obstante, indicó que hay que "estar a la espera de las borrascas que se van generando en el Atlántico".
