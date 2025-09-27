Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de octubre: "La inestabilidad se mantiene"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En uno de sus últimos vídeos, el experto del tiempo de Antena 3 detalló las previsiones del tiempo y avanzó cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "Tenemos la llegada del huracán Gabrielle, un huracán que en cuanto llega a España se va a debilitar mucho y de hecho es que tampoco llega como huracán, llega ya como una tormenta tropical muy desgastada".

El burgalés advirtió que se esperan "precipitaciones importantes en puntos del oeste, e incluso también en el levante" para este final de septiembre, un periodo que se prevé marcado por la inestabilidad meteorológica.

"La realidad es que la situación va a ir cambiando bastante porque el huracán Gabrielle, que va a llegar a España provocando tormentas, nos seguirá dejando temperaturas agradables, con vientos de sur que mantienen temperaturas templadas", apuntó Jorge Rey.

En cuanto al mes de octubre, el experto del tiempo explicó que se espera un descenso de las temperaturas, especialmente en el norte, aunque la inestabilidad podría extenderse con tormentas por toda España: "Esto sería en torno al 2 y 3 de octubre, con borrascas activas, similares a las que llegan a Reino Unido desde el Atlántico". La situación mejorará a partir del 4 y 5 de octubre, excepto en el Cantábrico, pues "la inestabilidad y la humedad se mantienen".

"En torno al 8 y 9 de octubre, las temperaturas suben nuevamente en todo el país y empieza a crecer la inestabilidad en el oeste. Hacia el 10-11 se incrementan las precipitaciones y tormentas, sobre todo en la mitad oeste. Se trata de una inestabilidad atlántica que revuelve el ambiente, sin dejar malas temperaturas", aclaró en YouTube.

Para el 12 de octubre, Jorge Rey reveló que se esperan "precipitaciones y tormentas, sobre todo en el oeste, con temperaturas agradables". Aunque puede "haber un pequeño respiro, con calma relativa, excepto en áreas del noroeste donde la inestabilidad se retiene más".