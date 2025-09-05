Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España con la llegada de tormentas: "Irán a más"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

El hombre del tiempo ha asegurado que este mes de septiembre estará marcado por el calor, pero también por las tormentas: "Los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de bastante instabilidad estos próximos días, la semana que viene, con bastantes lluvias".

Esta situación meteorológica se debe a la llegada de un anticiclón de las Azores que prevalecerá sobre el sur de Europa. Las zonas más afectadas serán las del norte y del Levante, en áreas del este peninsular y, posiblemente, también en Canarias.

"En Canarias tormentas que todavía se quedan al margen, pero que el martes ya llegarían, aunque en general con mucha debilidad... de hecho sobre España las tormentas van a ser todo lo contrario, ya que irán a más", ha comentado.

No obstante, el burgalés ha adelantado que de cara a este fin de semana se espera calor en la mayoría de España. Una situación que radicará hasta el martes, debido a que a partir de ese día "las temperaturas irán bajando de manera generalizada por todo el país y ya de cara al miércoles las temperaturas sean mucho más templadas".

El experto del tiempo ha señalado que "tampoco hablamos de que el calor se vaya y así esperamos que de hecho la segunda quincena del mes de septiembre nos traiga un tiempo bastante agradable".

"La semana que viene en definitiva llegan las tormentas y se suavizan las temperaturas, este fin de semana de aumento, calor, vientos del sur", ha finalizado diciendo.