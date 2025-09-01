Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para la primera semana de septiembre: "Ascenso destacado de las temperaturas"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

Después de un mes de agosto marcado por las altas temperaturas, llega septiembre. Sin embargo, Jorge Rey ha avanzado que para la primera semana se espera una "subida de temperaturas", aunque la situación meteorológica irá cambiando con el transcurso de los días.

El experto del tiempo ha anunciado que están llegando borrascas a la Península, pero "de momento no nos traen demasiadas precipitaciones". Una situación que será distinta en la segunda semana de septiembre, debido a que se esperan "muchas precipitaciones" en toda España.

No obstante, primero la borrasca profundizará "bastante hacia zonas de las Azores", lo que provocará "un ascenso muy destacado de las temperaturas". Aunque, Jorge Rey ha advertido que en algunas localidades de la península ibérica lloverá durante la semana, especialmente en áreas del norte y este peninsular.

Para el primer día del mes, el burgalés ha señalado que habrá precipitaciones sobre todo "en áreas de Catalunya", aunque "el martes las tormentas irán a menos en general en toda España".

El miércoles se esperan algunas precipitaciones en Galicia y Asturias por "la llegada de algún roce atlántico", además el jueves irán a más en esas zonas de España.

Sin embargo, el viernes los chubascos "pasarán a destacar de manera muy puntual ya en algunos puntos principalmente de montaña pero bueno no se descarta incluso en áreas de Barcelona".