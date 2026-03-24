Las cabañuelas de Jorge Rey desvelan dónde hará buen tiempo en Semana Santa: "Viaja al..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Esta mañana, el joven burgalés compartió un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Un viento frío de norte dejará mal tiempo, especialmente en el norte a las puertas de Semana Santa'.

En primer lugar, Jorge Rey empezó explicando que "terminamos el mes de marzo con lluvias", donde la zona más afectada será la del Cantábrico. Una situación meteorológica que aguantará hasta el próximo sábado, ya que el domingo cambiará el panorama por completo.

"A partir del domingo ya podemos hablar de temperaturas muy agradables, cuando las máximas difícilmente lleguen a los 10 grados en muchos puntos del norte", aseguró el joven burgalés. Asimismo, reconoció que "ese frío también se irá extendiendo a puntos del sur, pero con más dificultad, y heladas que van a llegar a muchos puntos de Castilla y León durante estos próximos días".

Por otro lado, informó que en los próximos días las lluvias continuarán: "La tendencia ahora es la llegada de vientos de norte, por tanto lluvia sobre todo en el norte y algunas débiles que llegan a puntos del centro o del levante".

Estos vientos provocarán un ambiente más frío, lo que supondrá un descenso de las cotas de nieve y un cambio notable en la situación meteorológica. Este escenario podría influir de forma directa en los planes de cara a Semana Santa, especialmente en aquellas zonas más expuestas a la inestabilidad.

"Algunos modelos intensifican el pronóstico de la posibilidad de nieve para esas fechas, algo que ya adelantábamos con las cabañuelas", advirtió.

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El peor tiempo se espera en el norte peninsular, donde las precipitaciones podrían ser más persistentes, acompañadas de temperaturas más bajas. En cambio, en el sur la situación será previsiblemente más estable. Por esta razón, Jorge Rey fue claro: "Si quieres disfrutar de la Semana Santa, mejor vete al sur".