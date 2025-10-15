Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un cambio "brutal" para España: "Llega el primer frente atlántico a España"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera estos próximos días: "Cambio brutal para España con la llegada de borrascas desde el Atlántico que van a producir fuertes lluvias en áreas del oeste y norte peninsular".

Jorge Rey expuso que estos frentes van a causar temperaturas cálidas, aunque se esperan "fuertes lluvias que van a llegar de manera importante durante unos cuantos días". Las acumulaciones "abundarán en áreas del oeste, en áreas del norte y ya no tanto en áreas del Levante".

Además, avisó que se prevé que este fin de semana llegue "el primer frente atlántico a España", lo que provocará que, desde el domingo y a lo largo de la próxima semana, se esperen tormentas en gran parte de la península ibérica. Antes de que se produzca esta situación, las temperaturas superarán los 30 grados, especialmente en el sur de España.

La predicción para la próxima semana / YOUTUBE

Con la llegada de las precipitaciones a partir de la madrugada del sábado, las temperaturas empezarán a descender: "Aunque lo harán de manera muy poco importante gracias a los vientos del suroeste".

Las zonas más afectadas por la lluvia el domingo serán en Castilla y León, el País Vasco y numerosos puntos del oeste y norte de la península. En cambio, en Andalucía no se esperan precipitaciones para ese día, aunque sí durante la próxima semana.

"Las precipitaciones van a llegar con ganas... y parece ser una realidad, ya que hay cielos de tanta inestabilidad por áreas de Galicia", concluyó.