Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan cómo será el tiempo en octubre: "Empezará con..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Hace unos días que el joven adelantó la tendencia de las cabañuelas y aseguró que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado: "Aunque esperamos que traiga mucha menos humedad y sea bastante más seco, incluso cálido, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede atraer grandes cambios".

El joven señaló que a mediados de septiembre se formaría un anticiclón que traería inestabilidad. Además, que a finales de septiembre se esperaría la llegada de fuertes borrascas desde el Atlántico que traerían corrientes de viento y temperaturas más templadas.

Y así está siendo. De momento, según ha anunciado el burgalés, este domingo llegará una borrasca que bajará las temperaturas y que provocará fuertes tormentas en diferentes zonas de España.

Jorge Rey ha adelantado que "octubre empezará con roces de frentes atlánticos en el Cantábrico" y que hacia el Pilar, que se celebra el 12 de octubre, habrá un movimiento de borrascas que elevará las temperaturas.

Sin embargo, también traerá tormentas a zonas del oeste peninsular. No obstante, se prevé que sea un mes tranquilo donde las temperaturas subirán a pesar de algunas tormentas sobre el día 12 de octubre o el 24 en áreas de la mitad oeste peninsular.