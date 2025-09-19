Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan cómo será el tiempo en octubre: "Empezará con..."

Jorge Rey alerta tiempo España

Emma Ferrara

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo". 

Hace unos días que el joven adelantó la tendencia de las cabañuelas y aseguró que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado: "Aunque esperamos que traiga mucha menos humedad y sea bastante más seco, incluso cálido, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede atraer grandes cambios".

El joven señaló que a mediados de septiembre se formaría un anticiclón que traería inestabilidad. Además, que a finales de septiembre se esperaría la llegada de fuertes borrascas desde el Atlántico que traerían corrientes de viento y temperaturas más templadas.

Y así está siendo. De momento, según ha anunciado el burgalés, este domingo llegará una borrasca que bajará las temperaturas y que provocará fuertes tormentas en diferentes zonas de España.

Jorge Rey ha adelantado que "octubre empezará con roces de frentes atlánticos en el Cantábrico" y que hacia el Pilar, que se celebra el 12 de octubre, habrá un movimiento de borrascas que elevará las temperaturas.

Sin embargo, también traerá tormentas a zonas del oeste peninsular. No obstante, se prevé que sea un mes tranquilo donde las temperaturas subirán a pesar de algunas tormentas sobre el día 12 de octubre o el 24 en áreas de la mitad oeste peninsular.

