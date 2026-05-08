Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan el tiempo durante el eclipse solar del 12 de agosto en España: "Es histórico"

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, alineándose de tal forma que proyecta su sombra sobre nuestro planeta y oscurece el cielo en pleno día.

El último eclipse solar visible en España tuvo lugar el 29 de marzo de 2025 y pudo observarse de manera parcial. Sin embargo, el último que se vio de forma total en el país fue en las Islas Canarias en el año 1959.

Hace un tiempo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) publicó el calendario oficial de los próximos eclipses solares visibles en España. El más esperado llegará el 12 de agosto de 2026, cuando se podrá contemplar un eclipse total por primera vez en 67 años. Además, menos de un año después, el 2 de agosto de 2027, volverá a producirse otro total.

Después de más de seis décadas, el país volverá a disfrutar de un eclipse total, por lo que una de las grandes dudas es qué tiempo hará ese día. Para intentar adelantarse a la previsión, algunos aficionados a la meteorología recurren a las conocidas cabañuelas, como es el caso de Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo".

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Jorge Rey se muestra optimista y lanza un mensaje tranquilizador para quienes planean desplazarse a distintos puntos de España para ver el evento "histórico": "Las cabañuelas auguran para esos días de agosto calor, sobre todo en zonas del centro y del sur, y no te cuento en el Mediterráneo, bochornoso".

Además, el burgalés destaca que en el norte peninsular también predominará la estabilidad atmosférica: "Hablamos de buen tiempo. Tranquilo, ve a verlo donde quieras porque va a hacer bueno".

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Eso sí, Jorge Rey recuerda que siempre existe un pequeño margen de incertidumbre: "Ya sería malo que se ponga una nube encima, que siempre puede pasar, pero se espera estabilidad".