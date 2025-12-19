Las cabañuelas de Jorge Rey alertan: "Un fenómeno no visto en años amenaza la Navidad en España"

España afronta varios días de inestabilidad meteorológica con la llegada de sucesivos frentes atlánticos. El primero de ellos comenzó a dejar lluvias en distintas zonas del país el jueves, y este viernes, las precipitaciones se desplazarán hacia el norte y el interior peninsular.

Según las previsiones de Jorge Rey, las lluvias alcanzarán "muchos puntos del Cantábrico, de Castilla y León, de Navarra, incluso también de Extremadura". Aunque no se espera un episodio extremo, sí será un día marcado por cielos cubiertos y un ambiente cada vez más frío.

El sábado llegará el cambio más significativo con la entrada de la esperada borrasca por el noroeste. "Entrará el sábado a primera hora por Galicia, barriendo toda la península", dejando lluvias generalizadas, especialmente en el noroeste y zonas del interior. A lo largo del día, las precipitaciones avanzarán sin adentrarse demasiado hacia el este, pero preparando el escenario para un episodio invernal más severo.

El joven burgalés ha comentado que será durante la noche del sábado al domingo cuando la situación se complique notablemente. "Entrará una masa polar, marítimo, produciendo máximas invernales", con un desplome acusado de las temperaturas. En muchas ciudades "será difícil pasar de los 3-4 grados", y en lugares como Burgos, Soria o Teruel "en alguna jornada podrá ser difícil subir de los 2 grados".

El domingo se espera un ambiente muy frío y lluvioso, con las primeras nevadas importantes, que se intensificarán, afectando tanto a zonas de montaña como a varias capitales de provincia. Podrán producirse con fuerza en León, Ávila, Segovia, Burgos, Soria o Cuenca, sin descartar incluso Pamplona. En alta montaña, como en los Pirineos, se esperan acumulaciones de hasta 30 centímetros, y "sorprendentemente" la nieve podría llegar también a ciudades del sur como Granada.

Jorge Rey ha anunciado que el lunes quedarán solo restos de estas borrascas, con precipitaciones ya más débiles, aunque todavía "algunas lluvias importantes en Baleares".

Sin embargo, el martes, coincidiendo con Nochebuena, "empieza a llegar más inestabilidad desde el Atlántico", lo que podría reactivar las lluvias e incluso nuevas nevadas en zonas de León, Burgos, Soria, Ávila, Segovia, Cuenca o Granada, aunque en principio de forma más débil.

La Navidad llega marcada por un episodio invernal poco habitual: "Un fenómeno no visto en años amenaza la Navidad en España. Se esperan nevadas de hasta medio metro". Y, aunque algunos modelos apuntan a "un fin de año aún más catastrófico", el burgalés señala que, según las cabañuelas, "los últimos días de diciembre serán más agradables", aunque en el norte persistirá algo de viento y el paso de frentes.