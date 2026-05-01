Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por el tiempo en mayo: "Es la semana más potente"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El joven burgalés ha anunciado cómo evolucionará el tiempo en España en los próximos días: "Mala previsión para este puente de mayo del trabajador. Si te gusta descansar te va a tocar trabajar más porque pues si sales al campo te vas a llenar de barro y vas a tener que limpiarte la ropa. Así de simple, sí. Llegan lluvias y este mes de mayo, además con bastantes tormentas".

Jorge Rey ha explicado que mayo comenzará con cierta inestabilidad, con un tiempo variable en buena parte del país. Durante los primeros días se esperan chubascos débiles en el oeste, ambiente nuboso en el norte con algunas precipitaciones intermitentes y una situación más irregular en el centro, donde ya podrán darse tormentas de tarde. En el sur, sin embargo, el tiempo tenderá a ser más estable, mientras que en el área mediterránea se prevén algunas tormentas en zonas de montaña.

El burgalés apunta que entre los días 5 y 8 de mayo se producirá una ligera estabilización, aunque sin llegar a una situación plenamente estable. Las tormentas seguirán apareciendo de forma débil en áreas del Sistema Central e Ibérico, mientras que en el oeste tenderá a mejorar el tiempo con algunos chubascos aislados. En el norte continuarán los intervalos nubosos y en el centro seguirán formándose tormentas de tarde, aunque menos organizadas.

A partir del 9 de mayo, el escenario vuelve a complicarse. El joven prevé una nueva activación de la inestabilidad, con especial incidencia en zonas como Castilla y León, Madrid o La Rioja. En el norte se esperan lluvias más frecuentes, sobre todo en el área cantábrica, mientras que en el centro las tormentas serán cada vez más habituales. En el Mediterráneo también podrían reaparecer episodios tormentosos en zonas de interior.

Entre el 13 y el 16 de mayo se perfila como una fase de inestabilidad ya consolidada. Durante estos días, las tormentas se extenderán de forma más organizada por el norte y el centro peninsular, con chubascos en el oeste y episodios más destacables en el interior mediterráneo. En el sur el tiempo será variable, con alternancia de nubes y precipitaciones.

El punto álgido llegará entre el 17 y el 20 de mayo, que Jorge Rey define como el episodio "más potente del mes". En esos días prevé tormentas fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento intensas, especialmente en Castilla y León, Madrid, Aragón, Navarra, La Rioja y el interior de la Comunidad Valenciana. El oeste podría registrar lluvias continuadas, el centro tormentas más organizadas y el sur chubascos de carácter tormentoso, mientras que el interior mediterráneo también se vería afectado por episodios intensos.

Después de ese pico de inestabilidad, entre el 21 y el 24 de mayo se iniciaría una retirada progresiva de la actividad tormentosa. El tiempo tendería a mejorar en el oeste y el sur, aunque aún podrían darse algunos chubascos residuales en zonas de montaña del norte y del centro. En general, la situación iría perdiendo intensidad, aunque sin una estabilidad total inmediata.

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La recta final del mes volvería a mostrar cierta inestabilidad entre el 25 y el 28 de mayo, con tormentas más dispersas en el norte y el centro, mientras que el sur experimentaría un ascenso de las temperaturas. Y los últimos días de mayo apuntan a una estabilización progresiva, aunque todavía con algún chubasco débil en zonas de montaña del norte.