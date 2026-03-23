Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Una Semana Santa mala"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El joven ha anunciado que, a partir de este lunes 23, el tiempo en España estará marcado por la inestabilidad en varias zonas: "Hasta el martes 24 hablamos de lluvias en puntos de Andalucía y de Canarias, lluvias que hasta el jueves viernes casi no van a ir a menos".

A partir del miércoles 25 se producirá un cambio notable en la situación con la llegada de más fresco, sobre todo en la mitad norte: "Con el gran cambio, vientos de norte, lluvias en el Cantábrico y temperaturas que van a ir descendiendo".

Aunque no se trataría de un episodio plenamente invernal, sí se notará un ambiente más frío: "Hablamos de no puro invierno, pero sí tiempo mucho más fresco y que puede dejar la posibilidad de nevadas en cotas altas por supuesto, y según pasen los días pueden ir también apareciendo en cotas medias".

De cara al jueves, el escenario se complica con la llegada de una "masa de aire frío polar" que dejará la posibilidad de nieve, de cara a finales de esta semana.

Ese aire frío podría influir directamente en el tiempo durante la Semana Santa, sobre todo en el norte, algo que ya pronosticó con las cabañuelas hace más de un mes: "Hacia el 24 y 26 de marzo, una borrasca pasará por Europa y dejará via libre al aire frío polar ártico con nevadas en el norte".

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Jorge Rey alertó que para el 1 de abril llegará "una segunda entrada fría", incluso una tercera para el 6 de abril: "Vamos, una Semana Santa mala en el norte y centro peninsular, sobre todo en el norte con la posibilidad de nevadas, y en especial más para los últimos días de marzo que más bien para los primeros de abril".