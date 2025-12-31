Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Después de Reyes Magos llegará..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, en un vídeo, el joven ha defendido el método propio, explicando que en los últimos pronósticos ha acertado y que no se trata de una "casualidad, sino que hay algo más detrás".

Jorge Rey ha advertido de un arranque de mes marcado por la inestabilidad: "Enero de 2026 nos va a traer un embolsamiento en los primeros días con días frescos, con lluvia y viento en puntos de Canarias, oeste y norte peninsular".

El cambio estará marcado "tras la llegada después de los Reyes Magos, dando lugar a que hacia el 7 de enero llegue un anticiclón que traiga viento de sur”, lo que provocará una subida repentina de las temperaturas.

No obstante, el tiempo estable durará poco, ya que "hacia el 9 un frente dejará nuevas lluvias en puntos del noroeste peninsular", aunque con escaso alcance hacia el centro y el área del valle del Ebro o Cataluña.

La mejoría será progresiva a mediados de mes. El burgalés apunta que "hacia el 12 irá mejorando, sobre todo para el 14, desapareciendo la inestabilidad en el Cantábrico", con la llegada de un anticiclón fuerte con vientos de sur.

Sin embargo, lanza una advertencia clara: "Ojo para el 22, se rompe esta dinámica. Un frente frío entrará por Galicia, con frío polar, con nevadas en los días posteriores en el norte y centro peninsular, bajando las cotas bastante". Algunas lluvias podrían llegar al sur e incluso a Canarias, pudiendo producirse algunas tormentas importantes en las montañas de Málaga o Granada.

Será a partir del 28 de enero cuando las heladas empezarán a desaparecer poco a poco y enero se despida con “un 30 de enero de lluvias por una borrasca atlántica en el oeste sur", cerrando un mes marcado por contrastes térmicos y cambios bruscos de tiempo.